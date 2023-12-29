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В Орловском районе мужчина зарубил лопатой котят

В Орловском районе мужчина зарубил лопатой котят
В Ростовской области мужчина жестоко расправился с котятами. Жуткое происшествие случилось в хуторе Кундрюченском Орловского района.

Владимир Шевцов 10 октября загонял овец на подворье, а рядом бегали котята. Животные мешали мужчине. Он ударил их деревянной палкой, а затем схватил лопату и зарубил.

Вероятно, окровавленные тела полуторамесячных котят обнаружили соседи. Когда о происшествии стало известно правоохранителям, в отношении Владимира возбудили уголовное дело. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, его обвиняют в жестоком обращении с животными в целях причинения им боли и страданий, с применением садистских методов, повлекшем их увечье и гибель.

Расследование завершено, и дело передано в суд. Заседание назначено на 9 января 2024 года.
Фото: DonDay.ru.
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