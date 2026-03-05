Фото: DonDay.ru.

ГУФСИН Ростовской области объявило тендер на закупку оборудования для подавления сигналов сотовой связи в СИЗО-1. Информация об этом размещена на сайте госзакупок 5 марта.По техническому заданию, в следственном изоляторе №1 на улице М. Горького планируется установить устройства для блокировки сотовой связи. Стоимость контракта составит более 53 миллионов рублей. Работы проводятся в рамках гособоронзаказа и государственной программы вооружения.В документации к тендеру указано, что оборудование должно быть новым. Подрядчик обязан провести комплексные приёмо-сдаточные испытания с применением тестовой аппаратуры, чтобы подтвердить эффективность подавления не менее 95% голосовых звонков, MMS, SMS-сообщений и интернет-соединений в камерах СИЗО. Также подрядчик должен обучить персонал настройке и использованию блокиратора сигналов.Имя подрядчика, который займется установкой оборудования станет известно 14 марта. Согласно техническому заданию, блокиратор должен быть установлен до 30 сентября, что является важным шагом в повышении уровня контроля и безопасности.