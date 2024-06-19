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В Ростовской области в реке Дон едва не утонул парень

В Ростовской области в реке Дон едва не утонул парень
В Ростовской области 19 июня в Дону едва не утонул молодой человек. Инцидент случился 19 июня в Шолоховском районе.

Житель станицы Базковской решил проверить собственные силы. На местном пляже он нырнул в воду и поплыл к противоположному берегу. Спустя несколько минут силы начали покидать парня. Молодой человек остановился и начал тонуть.

К счастью, в этот момент к нему подоспели спасатели на катере. Они помогли пловцу добраться до берега.

— От медицинской помощи молодой человек отказался, — сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море РФ.

Напомним, что в 2024 году с начала лета в Ростовской области утонули 11 человек.
Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ.
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