В Ростовской области нашли живым пропавшего 83-летнего пенсионера

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В Ростовской области нашли живым 83-летнего пенсионера, который пропал без вести. Владимир Щербин из хутора Богураева Белокалитвинского района не выходил на связь более суток.В тот день пенсионер ушёл из дома в неизвестном направлении. Его близкие забеспокоились и обратились в полицию. Затем к поискам пожилого мужчины присоединились волонтёры.Только вечером 24 июня стало известно, что пенсионера нашли живым. Где он находился всё это время, не сообщается. О самочувствии Владимира Щербина тоже нет информации.