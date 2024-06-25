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В Ростовской области нашли живым пропавшего 83-летнего пенсионера

В Ростовской области нашли живым пропавшего 83-летнего пенсионера
В Ростовской области нашли живым 83-летнего пенсионера, который пропал без вести. Владимир Щербин из хутора Богураева Белокалитвинского района не выходил на связь более суток.

В тот день пенсионер ушёл из дома в неизвестном направлении. Его близкие забеспокоились и обратились в полицию. Затем к поискам пожилого мужчины присоединились волонтёры.

Только вечером 24 июня стало известно, что пенсионера нашли живым. Где он находился всё это время, не сообщается. О самочувствии Владимира Щербина тоже нет информации.
Фото: ЛизаАлерт
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