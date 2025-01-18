Без вести пропавшего 65-летнего пенсионера нашли живым в Ростове

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В донской столице нашли живым без вести пропавшего 65-летнего пенсионера. О местонахождении Николая Печерина не было информации несколько недель.2 января ростовчанин покинул дом и отправился в неизвестном направлении. Когда Николай не вернулся поздно вечером, близкие забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры.Вечером 17 января поисково-спасательный отряд сообщил, что мужчину нашли живым. О том, где все это время находился Николай, и о его самочувствии информация не сообщается.