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В Ростовской области нашли живой пропавшую 69-летнюю женщину

В Ростовской области нашли живой пропавшую 69-летнюю женщину
В Ростовской области нашли живой без вести пропавшую 69-летнюю женщину. Татьяна Шайдарова двое суток не выходила на связь с близкими.

Жительница Таганрога ушла из дома 5 мая. Родственники не знали, куда могла отправиться пенсионерка. Когда Татьяна не вернулась к вечеру, они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

На следующий день, 6 мая, женщину нашли живой. Где находилась Татьяна Шайдарова и почему не связалась с родственниками, пока не известно. Не исключено, что пенсионерка потерялась в городе.

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