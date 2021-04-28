Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области живой нашли пропавшую 37-летнюю женщину

В Ростовской области живой нашли пропавшую 37-летнюю женщину
В Ростовской области пропавшую 37-летнюю женщину нашли живой. Надежда Васильева не выходила на связь с близкими три недели.

Последний раз дончанку видели 7 апреля. В тот день она выехала из села Покровское Неклиновского района в Таганрог. С тех пор родственники не могли до нее дозвониться. Когда женщина несколько дней не выходила на связь, родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

О местонахождении Надежды не было известно три недели. 30 апреля ее нашли живой. Почему женщина не связалась с близкими и где находилась все это время, пока не известно.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.