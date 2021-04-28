В Ростовской области живой нашли пропавшую 37-летнюю женщину
В Ростовской области пропавшую 37-летнюю женщину нашли живой. Надежда Васильева не выходила на связь с близкими три недели.
Последний раз дончанку видели 7 апреля. В тот день она выехала из села Покровское Неклиновского района в Таганрог. С тех пор родственники не могли до нее дозвониться. Когда женщина несколько дней не выходила на связь, родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.
О местонахождении Надежды не было известно три недели. 30 апреля ее нашли живой. Почему женщина не связалась с близкими и где находилась все это время, пока не известно.