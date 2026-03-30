Донской гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью во 2-й партии турнира претендентов

Донской гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью во 2-й партии турнира претендентов
На Кипре продолжается престижный шахматный турнир претендентов, где победитель сразится за звание чемпиона мира с действующим обладателем шахматной короны. В соревновании участвуют восемь ведущих гроссмейстеров мира, среди которых – российский шахматист Андрей Есипенко.

В первой партии донской игрок уступил сопернику из Узбекистана Жавохиру Синдарову. Однако во второй партии против американского гроссмейстера Есипенко проявил характер.

Андрей играл белыми фигурами и провёл солидную партию, стремясь создать обострённую позицию в эндшпиле. Несмотря на все усилия, его соперник продемонстрировал высокий уровень игры и не допустил ошибок. На 51-м ходу оба шахматиста согласились на ничью, что стало логичным завершением напряжённой борьбы.

Многие эксперты ожидали уверенной победы от Хикару Накамуры, который является серебряным призёром турнира претендентов 2024 года и считается одним из главных претендентов на шахматную корону.
Фото: ФИДЕ
