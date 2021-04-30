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В Ростовской области нашли живой пропавшую 16-летнюю девочку

В Ростовской области нашли живой пропавшую 16-летнюю девочку
В Ростовской области нашли живой пропавшую 16-летнюю девочку. О местонахождении Ангелины Тадловой не было известно больше суток.

Жительница Азова ушла из дома около 14 часов 1 мая. Родители и друзья школьницы не знали, куда она могла отправиться. Вечером девочка не вернулась домой. Родные не смогли дозвониться Ангелине и забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.

На следующий день, 2 мая, девочку удалось найти. По информации ГУ МВД по Ростовской области, здоровью и жизни подростка ничего не угрожает. Где находилась Ангелина Талдова и почему не выходила на связь, пока не известно.

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