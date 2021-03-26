В Ростовской области живой нашли пропавшую 26-летнюю девушку
В Ростовской области нашли живой разыскиваемую 26-летнюю девушку. Елена Ермолаева не выходила на связь с родными с 28 марта.
Жительница СНТ «Факел СКВО» Мясниковского района ушла из дома около 20 часов. Родственники не знали, куда могла направиться Елена. Они забили тревогу - девушка нуждалась в медицинской помощи. Родные написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.
На поиски ушли сутки. 29 марта Елену нашли живой. Где находилась девушка и почему не выходила на связь, пока неизвестно.