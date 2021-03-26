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В Ростовской области живой нашли пропавшую 26-летнюю девушку

В Ростовской области живой нашли пропавшую 26-летнюю девушку
В Ростовской области нашли живой разыскиваемую 26-летнюю девушку. Елена Ермолаева не выходила на связь с родными с 28 марта.

Жительница СНТ «Факел СКВО» Мясниковского района ушла из дома около 20 часов. Родственники не знали, куда могла направиться Елена. Они забили тревогу - девушка нуждалась в медицинской помощи. Родные написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.

На поиски ушли сутки. 29 марта Елену нашли живой. Где находилась девушка и почему не выходила на связь, пока неизвестно.

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