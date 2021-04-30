В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
В Ростове нашли живой пропавшую девочку-подростка. Местонахождении 13-летней Оксаны Палаги было неизвестно с 22 апреля.
В тот день юная ростовчанка ушла погулять и не вернулась домой. Обеспокоенные родители забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.
Через полторы недели, 2 мая, девочку нашли живой. По информации ГУ МВД по Ростовской области, жизни и здоровью Оксаны ничего не угрожает.