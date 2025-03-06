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Жителей Ростовской области предупредили об опасных вредителях из-за потепления

Жителей Ростовской области предупредили об опасных вредителях из-за потепления
Аграриев в Ростовской области с приходом тепла предупредили о появлении опасных вредителей. Об этом сообщили в Россельхозцентре.

В Ростовской области началось потепление. Столбик термометра днем показывает от +5 до +8 градусов. На праздничных выходных температура будет колебаться от +11 до +13. С 10 марта воздух прогреется уже до +20 градусов. Сотрудники Россельхозцентра предупредили, что при такой температуре вредители растений начинают просыпаться. К ним относятся, в первую очередь, зерновой клещ, личинки жужелицы и долгоносики.

Потепление также приводит к болезням растений. После таяния снега на полях образуются корневые гнили и снежная плесень. С середины марта на посевах возможна мучнистая роса. В конце марта и вовсе гусеницы совок начнут подниматься в верхние слои почвы, что приведет к росту сорняков.

Аграриям следует заранее начать обрабатывать посевы, не дожидаясь прихода сильного тепла. Это позволит вовремя защитить растения от вредителей и болезней.
Фото: Россельхозцентр
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