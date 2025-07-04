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Без вести пропавшего мужчину с травмой головы из Ростовской области нашли живым

Без вести пропавшего мужчину с травмой головы из Ростовской области нашли живым

В Ростовской области нашли живым мужчину, который ранее считался пропавшим без вести и остро нуждался во врачебной помощи. Андрей Овчаров перестал выходить на связь с вечера 3 июля, и о его местонахождении не было никакой информации.

В этот день он ушел с территории городской больницы № 5 в Таганроге в неизвестном направлении. В розыске пропавшего принимали участие полицейские и волонтеры.

Уже вечером 4 июля появилась информация о том, что Андрей Овчаров найден живым и невредимым. Подробности о том, где именно находился мужчина во время своего отсутствия, не сообщаются.
Фото: Национальный центр помощи
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