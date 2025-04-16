Двух шахтеров вытащили живыми из-поз завалов в шахте Ростовской области

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В Ростовской области двух горняков специалисты вытащили живыми из-под завалов в шахте Белокалитвинского района. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Операцию по спасению завершили ранним утром 16 апреля. На месте ЧП работали более 60 спасателей, задействовано 17 единиц техники. Вскоре двух шахтеров нашли в забое, который был отрезан после обвала породы. Спустя сутки мужчины были подняты на поверхность.По словам главы региона, их состояние удовлетворительно. Горняки уже отправились домой к своим семьям.Инцидент на шахте «Садкинской» случился ранним утром 15 апреля. На месте работали порядка 75 человек, когда в момент обрушилась порода. Практически все они были подняты на поверхность. Однако двое всё ещё оставались под завалами. По факту нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Ростовской области проводит проверку.