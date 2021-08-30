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В Ростовской области найден живым 74-летний мужчина, страдающий потерей памяти

В Ростовской области найден живым 74-летний мужчина, страдающий потерей памяти

В Ростовской области найден живым 74-летний Николай Тимченко, страдающий потерей памяти. Пенсионер ушел из дома 29 августа и не выходил на связь больше двух суток.

Обеспокоенные родственники незамедлительно направились на поиски. Позже к ним подключились полиция и волонтеры.К счастью, пожилого мужчину удалось найти.

Николай Тимченко страдает потерей памяти и лишен левой руки. Во время исчезновения он мог нуждаться в медицинской помощи. Однако сейчас пенсионер жив, здоров и находится дома.

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