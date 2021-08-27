В Ростовской области разыскивают 74-летнего пенсионера с потерей памяти

В Ростовской области разыскивают 74-летнего Николая Тимченко. Пенсионер страдает от потери памяти. Исчезнувший вышел из дома на улице Виноградной в Таганроге 29 августа.Обеспокоенные родственники направились на его поиски. Позже к ним подключились волонтеры. Однако мужчину до сих пор не удалось найти.Рост Николая Тимченко - 170 сантиметров. У него седые волосы и серые глаза. У мужчины нет левой руки. Последний раз пенсионера видели в серо-синей рубашке, серых штанах и тапочках.Если вы что-либо знаете о местонахождении Николая Тимченко, звоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.