В Ростове разыскивают 52-летнего мужчину с потерей памяти

В Ростове-на-Дону разыскивают 52-летнего мужчину. Алексей Дорофеев вышел около 11 часов из дома на бульваре Комарова и не вернулся обратно. Родственники обратились за помощью к добровольцам в день исчезновения, 21 сентября.Как стало известно, мужчина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи. Куда он мог отправиться и где находится в настоящее время, неизвестно.Последний раз Алексея Рудольфовича видели в тельняшке и сером джемпере, синих спортивных штанах и чёрных резиновых шлёпанцах.Пропавший плотного телосложения, невысокого роста, примерно 165 сантиметров. У мужчины серые глаза, русые волосы, есть лобная залысина.Если вы что-либо знаете о местонахождении Алексея Дорофеева, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.