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В Ростове разыскивают 52-летнего мужчину с потерей памяти

В Ростове разыскивают 52-летнего мужчину с потерей памяти
В Ростове-на-Дону разыскивают 52-летнего мужчину. Алексей Дорофеев вышел около 11 часов из дома на бульваре Комарова и не вернулся обратно. Родственники обратились за помощью к добровольцам в день исчезновения, 21 сентября.

Как стало известно, мужчина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи. Куда он мог отправиться и где находится в настоящее время, неизвестно.

Последний раз Алексея Рудольфовича видели в тельняшке и сером джемпере, синих спортивных штанах и чёрных резиновых шлёпанцах.

Пропавший плотного телосложения, невысокого роста, примерно 165 сантиметров. У мужчины серые глаза, русые волосы, есть лобная залысина.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Алексея Дорофеева, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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