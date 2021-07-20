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В Ростовской области без вести пропал пенсионер, страдающий потерей памяти

В Ростовской области без вести пропал пенсионер, страдающий потерей памяти
Страдающий потерей памяти пенсионер пропал без вести в Ростовской области. О местонахождении 80-летнего Василия Александрова нет информации уже несколько дней.

Житель Красного Сулина пропал 20 июля. Родственники запереживали, ведь мужчина страдает провалами в памяти и может забыть дорогу домой. Они сразу пошли в полицию и написали заявление. К поискам подключились волонтеры.

На вид пропавшему – около 80 лет, у него худощавое телосложение, рост – 185 сантиметров, седые короткие волосы и борода. Мужчина был одет в синюю клетчатую рубашку, камуфляжные штаны, серую кепку, на ногах были сапоги.

Если вы что-нибудь знаете о том, где может находиться Василий Александров, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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