В ночь на 5 августа над Ростовской областью отразили массированную атаку дронов

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В ночь на пятое августа в Ростовской области успешно пресекли массированную атаку с использованием беспилотных аппаратов. Информацию об этом предоставил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Средствами противовоздушной обороны дроны были уничтожены в небе над Белокалитвинским, Тацинским, Чертковским и Миллеровским районами.- По предварительным сведениям, человеческих жертв и пострадавших среди жителей области нет, – сообщил глава региона.После падения обломков беспилотников отмечены отдельные случаи возгораний. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района произошло задымление и последующий пожар на электрической подстанции. Пожарные ликвидировали возгорание на площади в пятьсот квадратных метров.В станице Тацинской пламя охватило территорию навеса, расположенного на частном участке. Пожар был оперативно локализован, после чего потушен.