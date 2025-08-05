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В ночь на 5 августа над Ростовской областью отразили массированную атаку дронов

В ночь на 5 августа над Ростовской областью отразили массированную атаку дронов

В ночь на пятое августа в Ростовской области успешно пресекли массированную атаку с использованием беспилотных аппаратов. Информацию об этом предоставил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Средствами противовоздушной обороны дроны были уничтожены в небе над Белокалитвинским, Тацинским, Чертковским и Миллеровским районами.

- По предварительным сведениям, человеческих жертв и пострадавших среди жителей области нет, – сообщил глава региона.

После падения обломков беспилотников отмечены отдельные случаи возгораний. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района произошло задымление и последующий пожар на электрической подстанции. Пожарные ликвидировали возгорание на площади в пятьсот квадратных метров.

В станице Тацинской пламя охватило территорию навеса, расположенного на частном участке. Пожар был оперативно локализован, после чего потушен.
Фото: Donday
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