В Ростовской области начальника студгородка задержали по делу о сбыте наркотиков

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В Новочеркасске Ростовской области задержали начальника студгородка вместе со студентом по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом 17 мая сообщило УФСБ по Ростовской области.По версии следствия, сотрудник одного из учебных заведений Новочеркасска действовал в сговоре со студентом из того же университета.Подозреваемых взяли с поличным в момент продажи мефедрона. В ходе расследования выяснилось, что подельники продавали наркотики собственного производства.Как сообщает УФСБ по Ростовской области, в отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».Суд принял решение заключить подозреваемых под стражу. В случае обвинительного приговора им грозит до 8 лет лишения свободы.