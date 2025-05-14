Ценные бумаги «Донхлеббанка» вновь не смогли продать с молотка из-за отсутствия заявок

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На торгах повторно не удалось реализовать пакет акций, принадлежащий публичному акционерному обществу «Донхлеббанк». Аукцион был признан недействительным в связи с отсутствием интереса со стороны потенциальных покупателей.На продажу выставлялись активы, ранее принадлежавшие трем частным лицам. Приобретение акций давало право на получение активов компании на общую сумму 6,2 миллиона рублей. В случае ликвидации «Донхлеббанка» владелец этих бумаг мог претендовать на часть имущества при разделе. Суммарная оценочная стоимость выставленных лотов составила 5,6 миллиона рублей.Приём заявок на участие в предстоящем аукционе будет осуществляться с 16 мая по 25 июня. Результаты торгов будут объявлены через пять дней после завершения периода подачи заявок.Следует напомнить, что ПАО «Донхлеббанк» было учреждено в Ростове-на-Дону в 1993 году. В 2018 году Центробанк принял решение об отзыве лицензии у этого финансового учреждения. По результатам 2018 года чистые убытки компании превысили отметку 60 миллионов рублей. Вскоре после этого акционерное общество начало процесс банкротства. С этого времени активы и долговые обязательства организации регулярно выставляются на продажу.