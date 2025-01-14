Ценные бумаги «Донхлеббанка» не смогли продать на торгах

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На аукционе не смогли продать ценные бумаги ПАО «Донхлеббанк». Предложение никого не заинтересовало, и торги не состоялись. Информация появилась на сайте Единого реестра сведений о банкротстве 9 января.В конце ноября 2024 года на продажу выставили активы двух физических лиц. Стоимость лотов составляла 2,4 миллиона рублей. В случае ликвидации организации владельцу могла бы достаться доля при разделе активов.Публичное акционерное общество «Донхлеббанк» было зарегистрировано в Ростове в 1993 году. В 2018-м компания столкнулась с финансовыми трудностями. Из-за этого в отношении нее начали процесс банкротства.