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Ценные бумаги «Донхлеббанка» не смогли продать на торгах

Ценные бумаги «Донхлеббанка» не смогли продать на торгах
На аукционе не смогли продать ценные бумаги ПАО «Донхлеббанк». Предложение никого не заинтересовало, и торги не состоялись. Информация появилась на сайте Единого реестра сведений о банкротстве 9 января.

В конце ноября 2024 года на продажу выставили активы двух физических лиц. Стоимость лотов составляла 2,4 миллиона рублей. В случае ликвидации организации владельцу могла бы достаться доля при разделе активов.

Публичное акционерное общество «Донхлеббанк» было зарегистрировано в Ростове в 1993 году. В 2018-м компания столкнулась с финансовыми трудностями. Из-за этого в отношении нее начали процесс банкротства.
Фото: Карты
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