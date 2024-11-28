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Активы «Донхлеббанка» выставили на торги за 2,4 млн рублей

Активы «Донхлеббанка» выставили на торги за 2,4 млн рублей
Ценные бумаги ПАО «Донхлеббанк» пытаются продать с молотка. Информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

На аукцион выставили два лота общей стоимостью 2,4 миллиона рублей. Покупатель обоих получит активы на сумму 2,8 миллиона рублей. В случае ликвидации компании владелец может получить свою долю.

Заявки на участие в торгах принимаются до 29 декабря.

Публичное акционерное общество «Донхлеббанк» было зарегистрировано в Ростове в 1993 году. В 2018-м компания столкнулась с финансовыми трудностями. Из-за этого в отношении нее начали процесс банкротства.
Фото: Яндекс.Карты
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