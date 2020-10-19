В Ростовской области на поручнях в общественном транспорте нашли коронавирус

В донском регионе коронавирус обнаружили в смывах на поручнях общественного транспорта и в сточной воде. Об этом сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев во время заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.На прошлой неделе опасную инфекцию нашли в сточной воде на очистных сооружениях. По словам Евгения Ковалева, это означает, что циркуляция COVID-19 во внешней среде высокая.Коронавирус обнаружили и на смывах на кассах одного из продовольственных магазинов и на поручнях одного из маршрутов общественного транспорта в Ростове.- После обработки дезсредствами очистных сооружений и поручней автобуса на конечной остановке, вирус повторно не нашли. А потому дезинфекционный режим и режим своевременной мойки и чистки являются важнейшим мероприятием по профилактике коронавирусной инфекции, - рассказал руководитель Роспотребнадзора.Евгений Ковалев также отметил, что без соблюдения мер профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции, общественный транспорт и продовольственные магазины могут представлять значительную опасность распространения вируса в донском регионе.