Главный санврач Ростовской области: прогноз по заболеванию CОVID-19 неблагополучный

Главный санитарный врач Ростовской области озвучил прогнозы по поводу развития ситуации с коронавирусной инфекцией. Выводами, исходя из нынешней обстановки, Евгений Ковалёв озвучил 21 апреля во время заседания штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.Специалист сообщил, что пока прогноз остаётся неблагополучным. Рост заболеваемости COVID-19 продолжится. Согласно ориентировочным выводам область выйдет на «плато» в конце апреля или начале мая. Пока дончанам нужно максимально долго оставаться дома и не выходить на улицу без крайней нужды.