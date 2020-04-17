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Главный санврач Ростовской области: прогноз по заболеванию CОVID-19 неблагополучный

Главный санврач Ростовской области: прогноз по заболеванию CОVID-19 неблагополучный
Главный санитарный врач Ростовской области озвучил прогнозы по поводу развития ситуации с коронавирусной инфекцией. Выводами, исходя из нынешней обстановки, Евгений Ковалёв озвучил 21 апреля во время заседания штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

Специалист сообщил, что пока прогноз остаётся неблагополучным. Рост заболеваемости COVID-19 продолжится. Согласно ориентировочным выводам область выйдет на «плато» в конце апреля или начале мая. Пока дончанам нужно максимально долго оставаться дома и не выходить на улицу без крайней нужды.

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