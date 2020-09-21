В Ростове ещё у 75 человек обнаружили коронавирус
В Ростове-на-Дону продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки опасную болезнь выявили у 75 жителей донской столице. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 23 сентября.
В Ростовской области зафиксировали 183 новых случая заражения COVID-19. За весь период пандемии на Дону число инфицированных приблизилось к 20 604. В это же время жертвами вируса стали 460 человек.
Напомним, главный санитарный врач региона предложил усилить меры профилактики коронавируса. Евгений Ковалёв уже направил соответствующий документ главе донского края. Также он добавил, что следует запретить городские и районные соревнования, приостановить работу ночных клубов, скорректировать график работы общественного транспорта и др. По мнению эксперта, таким образом людям удастся не допустить ухудшения эпидситуации в Ростове-на-Дону.