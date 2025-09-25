На Дону временно ограничат движение на ж/д переезде в районе Каменска-Шахтинского

Фото: Яндекс.Карты

В окрестностях города Каменска-Шахтинского, расположенного в Ростовской области, ожидается временное затруднение движения транспорта в зоне железнодорожного переезда. Данную информацию распространила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.Как сообщили представители железнодорожной компании, на пересечении с федеральной трассой Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск планируется проведение ремонтных мероприятий для ликвидации дефектов на железнодорожном полотне.Вследствие этого 26 сентября с 08:00 до 18:00 перемещение через переезд, находящийся на 351-м километре автодороги Р-260, будет осуществляться попеременно, с использованием одной полосы. В случае необходимости водители могут воспользоваться альтернативным маршрутом, пролегающим через улицы Профильную и Героев Пионеров в городской черте Каменска-Шахтинского.