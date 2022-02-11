В Ростовской области на этой неделе ожидаются солнечная погода и плюсовая температура

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Жителей Ростовской области на этой неделе ждут солнце и плюсовая температура. Подробным прогнозом поделились в Ростгидрометцентре.Начало недели будет самым холодным. В понедельник, 14 февраля, воздух днем прогреется до +5 градусов. Осадков не ожидается, на небе иногда можно будет заметить солнце.Переменную облачность прогнозируют синоптики со вторника по четверг. Температура воздуха будет колебаться от +6...+7 градусов днем.В пятницу, 18 февраля, солнце совсем скроется за облаками. Будет пасмурно. Днем синоптики обещают дождь, а температура воздуха не поднимется выше +7 градусов.