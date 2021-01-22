В Ростове на этой неделе ожидаются дождливая погода и плюсовая температура

Дождливая погода и плюсовая температура ожидают ростовчан на этой неделе. О прогнозе в Ростове-на-Дону на ближайшие семь дней рассказали в Ростовском отделении гидрометцентра.По прогнозу синоптиков, неделя в Ростове будет пасмурной. Только в понедельник солнце порадует ростовчан, а температура воздуха днем составит +3 градуса. Однако уже ночью пойдет дождь, который продлится еще как минимум сутки. При этом во вторник столбики покажут +6 градусов.Среда обещает быть пасмурной, но осадков не предвидится. Дневная температура будет колебаться в пределах +5...+6 градусов тепла. В четверг в Ростове снова пойдет дождь. Температура воздуха днем составит +6 градусов. Последний рабочий день января окажется снежным. 29 января в донской столице ожидается снег. Днем воздух прогреется до +2 градусов.На протяжении всей рабочей недели сильного ветра не предвидится. Из-за перепада температур на дорогах возможны гололедица и туман.