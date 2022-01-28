Ростовчан на новой рабочей неделе ждут дожди и плюсовая температура

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В Ростове ожидается дождливая и пасмурная рабочая неделя. Температура при этом в основном будет плюсовой. О погоде с 31 января по 4 февраля рассказали донские синоптики.В понедельник в донской столице пройдет дождь. Температура воздуха составит от 0 градусов ночью до +3 градусов днем. В ночь на 1 февраля ожидаются дождь и мокрый снег. Столбик термометра покажет -1 градус. Днем воздух прогреется до +4. Весь день будет идти небольшой дождь.В среду, 2 февраля, снова будет дождливый и пасмурный день. При этом температура воздуха днем составит +7 градусов, а ночью столбики термометра покажут 0 градусов. Днем в четверг осадков не предвидится, воздух прогреется до +9 градусов. Ночью ожидается небольшой дождь, температура составит +5. В пятницу, 4 февраля, весь день будет идти дождь и мокрый снег. Температура составит от 0 градусов ночью до +1 градуса днем.