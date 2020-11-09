В Ростовской области на аппаратах ИВЛ остаются 149 пациентов

В Ростовской области подключёнными к аппаратам искусственной вентиляции лёгких остаются 149 пациентов. Об этом сообщили в региональном правительстве 11 ноября.Тяжелобольные не могут самостоятельно дышать и нуждаются в дополнительном кислороде. Их переводят на специальные аппараты, которые поддерживают жизнедеятельность. На сегодняшний день тяжёлых пациентов с ковидным диагнозом насчитывается 149. Накануне к ИВЛ были подключены 165 человек.Кроме того, 1 865 дончан лечатся сейчас от коронавируса в стационарах области. Их состояние не позволяет оставаться дома и принимать меры по выздоровлению самостоятельно.Напомним, по информации источника Rostov.ru, у людей, заражённых COVID-19, врачи должны проверить состояние лёгких. Если компьютерная томография показала удовлетворительный результат, то пациента могут отправить домой и оставить под наблюдением врачей поликлиники. А если зафиксирован большой процент поражения лёгких, то больного должны госпитализировать. В случае нехватки коек инфицированного должны определить в любую другую больницу.Сейчас в Ростовской области эпидситуация остаётся критической. Мест в медицинских учреждениях не хватает для всех пациентов. Есть немало случаев, когда врачи вынуждены были отказать в госпитализации и назначить домашнее лечение.