Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области на аппаратах ИВЛ остаются 149 пациентов

В Ростовской области на аппаратах ИВЛ остаются 149 пациентов
В Ростовской области подключёнными к аппаратам искусственной вентиляции лёгких остаются 149 пациентов. Об этом сообщили в региональном правительстве 11 ноября.

Тяжелобольные не могут самостоятельно дышать и нуждаются в дополнительном кислороде. Их переводят на специальные аппараты, которые поддерживают жизнедеятельность. На сегодняшний день тяжёлых пациентов с ковидным диагнозом насчитывается 149. Накануне к ИВЛ были подключены 165 человек.

Кроме того, 1 865 дончан лечатся сейчас от коронавируса в стационарах области. Их состояние не позволяет оставаться дома и принимать меры по выздоровлению самостоятельно.

Напомним, по информации источника Rostov.ru, у людей, заражённых COVID-19, врачи должны проверить состояние лёгких. Если компьютерная томография показала удовлетворительный результат, то пациента могут отправить домой и оставить под наблюдением врачей поликлиники. А если зафиксирован большой процент поражения лёгких, то больного должны госпитализировать. В случае нехватки коек инфицированного должны определить в любую другую больницу.

Сейчас в Ростовской области эпидситуация остаётся критической. Мест в медицинских учреждениях не хватает для всех пациентов. Есть немало случаев, когда врачи вынуждены были отказать в госпитализации и назначить домашнее лечение.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области коронавирус в Ростовской области аппараты ИВЛ в Ростове-на-Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.