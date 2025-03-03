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В Ростовской области на 71% вырос спрос на аренду автомобилей

В Ростовской области на 71% вырос спрос на аренду автомобилей
За последний год в Ростовской области спрос на аренду автомобилей увеличился на 70,9%.

Самой востребованной маркой автомобилей среди арендаторов стал «Хендай». Эти автомобили привлекли внимание 23,4% пользователей платформы. На втором месте расположилась «Киа» с долей 10,2%, а на третьем — «Мерседес Бенц» с 6,9%. «ВАЗ» (LADA) и «БМВ» замкнули пятерку лидеров с показателями 5,2% и 4,6% соответственно.

Среди моделей автомобилей лидирует «Хендай Солярис» с долей 11,8%. За ним следуют «Хендай Акцент» (8,4%) и «Фольксваген Поло» (5,9%). В пятерку также вошли «Рено Логан» (3,7%) и «Дэу Матиз» (2,9%). Особенно заметный рост интереса зафиксирован к «Киа K5»: количество запросов на аренду этого седана увеличилось в 11,4 раза по сравнению с 2023 годом.

Руководитель департамента аренды автомобилей в «Авито Авто» Илья Зарембо связывает рост спроса с увеличением внутреннего туризма. Люди предпочитают путешествовать по стране на автомобилях, что делает аренду более востребованной. По данным опроса, 48% россиян выбирают этот способ передвижения для семейных поездок.

Кроме того, высокие цены на новые автомобили делают их недоступными для многих семей. В результате они вынуждены обращаться к услугам аренды, чтобы с комфортом и без лишних затрат добраться до места отдыха.
Фото: ИИ
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