В Ростовской области мужчине, который пытался убить мать, дали 11 лет «строгача»

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В Ростовской области осудили мужчину, который попытался лишить жизни свою мать. Он поджег квартиру, где проживала его мама-инвалид. Страшный случай произошел в июне 2024 года в Новочеркасске.В СУ СК по Ростовской области сообщили, что после конфликта с матерью, мужчина пришел к ней домой на улице Клещева. Там он обработал мебель специальной горючей жидкостью, а затем поджег помещение.Убедившись, что огонь распространился, он покинул квартиру, заперев за собой дверь и оставив 54-летнюю мать, находившуюся в беспомощном состоянии. Однако ему не удалось осуществить свой план. На крики женщины откликнулись соседи, которые открыли двери и помогли ей выбраться.Согласно информации прокуратуры Ростовской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества».Суд вынес решение о наказании в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев.