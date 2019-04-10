В Ростовской области мужчина пытался убить свою мать молотком



Психически больной мужчина пытался убить свою мать молотком в Ростовской области. Ужасный случай произошёл в Таганроге 10 апреля.



Всё произошло в доме у 39-летнего подозреваемого. По версии следствия, между ним и его 69-летней матерью произошла ссора. В ходе конфликта мужчина схватил молоток и стал жить им женщину по голове. К счастью, его вовремя остановили. Женщину в срочном порядке доставили в больницу. Сейчас её жизни ничего не угрожает.



- Установлено, что подозреваемый состоит на учете врача-психиатра, - прокомментировали в СУ СКР Ростовской области.



В отношении таганрожца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ходе расследования мужчине назначат судебно-психиатрическую экспертизу.