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В Ростовской области мужчина пытался убить свою мать молотком

В Ростовской области мужчина пытался убить свою мать молотком
Психически больной мужчина пытался убить свою мать молотком в Ростовской области. Ужасный случай произошёл в Таганроге 10 апреля.

Всё произошло в доме у 39-летнего подозреваемого. По версии следствия, между ним и его 69-летней матерью произошла ссора. В ходе конфликта мужчина схватил молоток и стал жить им женщину по голове. К счастью, его вовремя остановили. Женщину в срочном порядке доставили в больницу. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

- Установлено, что подозреваемый состоит на учете врача-психиатра, - прокомментировали в СУ СКР Ростовской области.

В отношении таганрожца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ходе расследования мужчине назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

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