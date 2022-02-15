В Ростовской области мокрый снег и гололедица ожидаются 17 февраля

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В Ростовской области в ближайшие сутки прогнозируют мокрый снег, туман и гололед. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Донские синоптики рассказали, что в ночные и утренние часы пойдет мокрый снег, область накроет туман. Не исключаются также и гололедно-изморозевые явления. Ситуация на дорогах может ухудшиться, поэтому автомобилистам следует быть максимально осторожными во время поездок: не лихачить за рулем и соблюдать безопасную дистанцию в потоке машин. Пешеходам также нужно быть предельно внимательными.Средняя температура воздуха ночью составит -3…-2°, при прояснениях - до -7°. Днем будет 5…10°. Ветер в основном южный, с порывами до 10-14 метров в секунду.