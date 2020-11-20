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Гололед и мокрый снег прогнозируют в Ростовской области в ближайшие часы

Гололед и мокрый снег прогнозируют в Ростовской области в ближайшие часы
Гололедицу и налипание мокрого снега прогнозируют в Ростовской области в ближайшие часы. Об этом рассказали в пресс-центре ГУ МЧС по Ростовской области.

Ночью и утром 22 ноября в регионе прогнозируется ухудшение погодных условий. В ночное время и под утро в некоторых районах ожидается мокрый снег, а в южных преимущественно прогнозируют дождь.

В связи с этим также возможны туман и гололедица на дороге. Ветер не будет сильным, до 10 метров в секунду.

В ночное время температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. В некоторых районах похолодает до -10. Днём столбики термометров покажут от +2 до -3 градусов.

В связи с похолоданием и гололедицей на дорогах автомобилистам рекомендуется снижать скорость и увеличивать расстояние до впереди идущего авто. Кроме того, особо бдительными нужно быть при проезде пешеходных переходов. В условиях плохой видимости на одежде у людей должны быть светоотражающие элементы.

В случае возникновения ЧС нужно звонить по номеру: 112.

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