Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Туман и гололед ожидается на Дону 10 февраля

Туман и гололед ожидается на Дону 10 февраля

В Ростовской области 10 февраля ожидается туман и гололед. О непогоде рассказали донские спасатели.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что во многих районах ночью и днем пройдут небольшие дожди и мокрый снег. В утренние и ночные часы прогнозируется гололед и туман, а в северной части области к этому добавится налипание снега. Юго-западный ветер при этом достигнет 11 метров в секунду, а в некоторых муниципалитетах усилится до 17.

Спасатели рекомендуют жителям Дона не находиться рядом с деревьями и проводами. Предельно осторожными следует быть на проезжей части - водителям лучше воздержаться от лихачеств, а пешеходам стоит надевать одежду со светоотражающими элементами.
Фото: Яндекс.Новости
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.