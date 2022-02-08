Туман и гололед ожидается на Дону 10 февраля

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В Ростовской области 10 февраля ожидается туман и гололед. О непогоде рассказали донские спасатели.В региональном ГУ МЧС сообщили, что во многих районах ночью и днем пройдут небольшие дожди и мокрый снег. В утренние и ночные часы прогнозируется гололед и туман, а в северной части области к этому добавится налипание снега. Юго-западный ветер при этом достигнет 11 метров в секунду, а в некоторых муниципалитетах усилится до 17.Спасатели рекомендуют жителям Дона не находиться рядом с деревьями и проводами. Предельно осторожными следует быть на проезжей части - водителям лучше воздержаться от лихачеств, а пешеходам стоит надевать одежду со светоотражающими элементами.