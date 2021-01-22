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В Ростовской области медики вылечили от коронавируса еще 318 человек

В Ростовской области медики вылечили от коронавируса еще 318 человек
С начала пандемии в Ростовской области коронавирус побороли 51 270 человек. Из них 318 выздоровели за сутки с 25 по 26 января.

Вместе с тем инфицированных меньше не становится. За прошедшие 24 часа COVID-19 подтвердился у 382 человек, а общее количество нарастающим итогом достигло 61 814.

В стационарах получают лечение 2 702 жителя региона, среди которых 238 - в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

Под наблюдением врачей находятся 27 984 человека с подозрениями на коронавирус. Это люди с явными симптомами COVID-19 или те, у кого хотя бы один тест дал положительный результат. По информации областного правительства, за период пандемии медицинское наблюдение было снято с 110,85 тысячи человек.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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