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В Ростовской области 31 июля сообщили о беспилотной опасности

В Ростовской области 31 июля сообщили о беспилотной опасности
В Ростовской области 31 июля сообщили об опасности атаки беспилотников. Оповещение от региональной системы безопасности поступило в 23:40.

Рекомендуется укрыться в зданиях и избегать открытых пространств. Необходимо держаться на расстоянии от окон.
Фото: DonDay
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