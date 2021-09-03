Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области медики вылечили от COVID-19 еще 454 человека

В Ростовской области медики вылечили от COVID-19 еще 454 человека
В Ростовской области растет число выздоровевших от COVID-19. За сутки с 5 по 6 сентября медики вылечили 454 человека. По информации регионального правительства, в стационарах лечатся 3 888 пациентов с диагнозом «коронавирус». В тяжелом состоянии находятся 42 человека. Они не могут самостоятельно дышать и передвигаться. Чтобы обеспечить их кислородом, врачи подключают таких пациентов к инвазивным аппаратам ИВЛ. Как правило, это люди с поражением более 65% легких. Их вводят в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боль или дискомфорт. Еще 341 человек подключен к неинвазивным аппаратам ИВЛ.

Всего с начала пандемии выздоровели 110 015 жителей Ростовской области. Однако врачам не удалось спасти всех тяжелобольных пациентов. За минувшие сутки от вируса скончались 13 женщин в возрасте от 41 года до 83 лет и 14 мужчин - от 51 до 91 года.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.