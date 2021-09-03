В Ростовской области медики вылечили от COVID-19 еще 454 человека

В Ростовской области растет число выздоровевших от COVID-19. За сутки с 5 по 6 сентября медики вылечили 454 человека. По информации регионального правительства, в стационарах лечатся 3 888 пациентов с диагнозом «коронавирус». В тяжелом состоянии находятся 42 человека. Они не могут самостоятельно дышать и передвигаться. Чтобы обеспечить их кислородом, врачи подключают таких пациентов к инвазивным аппаратам ИВЛ. Как правило, это люди с поражением более 65% легких. Их вводят в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боль или дискомфорт. Еще 341 человек подключен к неинвазивным аппаратам ИВЛ.Всего с начала пандемии выздоровели 110 015 жителей Ростовской области. Однако врачам не удалось спасти всех тяжелобольных пациентов. За минувшие сутки от вируса скончались 13 женщин в возрасте от 41 года до 83 лет и 14 мужчин - от 51 до 91 года.