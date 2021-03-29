За сутки медики вылечили 263 жителя Ростовской области, зараженных COVID-19

В Ростовской области растет число людей, выздоровевших от коронавируса. За сутки с 30 по 31 марта с COVID-19 справились 263 человека.Стационарное лечение получают 1 868 дончан, среди которых 21 подключен к инвазивным аппаратам ИВЛ. Эти пациенты находятся в тяжелом состоянии и не могут самостоятельно дышать. Чтобы обеспечить их кислородом, врачи вводят тяжелобольных в медикаментозную кому. Жизненнонеобходимый газ поступает в организм с помощью эндотрахельной трубки. В особо критических случаях пациентам делают рассечение передней стенки трахеи. Также респираторную поддержку получают 138 человек - с помощью кислородных масок и мундштуков.Однако врачам не всегда удается спасти людей с COVID-19. За минувшие сутки вирус забрал жизни 24 человек в возрасте от 57 до 89 лет. А с начала пандемии скончались 3 577 пациентом, сообщили в областном правительстве.