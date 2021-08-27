В Ростовской области медики вылечили еще 302 человека, болеющих COVID-19

В Ростовской области растет число выздоровевших от коронавируса. За сутки с 28 по 29 августа инфекцию побороли 302 человека.Стационарное лечение получают 4 143 жителя региона, среди которых 373 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В их числе 40 - в тяжелом состоянии. Они не могут дышать самостоятельно, поэтому медики вводят их в медикаментозную кому. Как правило, у таких пациентов более 65% поражения легких.Инфекция, тем не менее, не сбавляет обороты. За последние 24 часа вирус подхватили 284 человек, а общее количество достигло 123 448. Большинство из них (106 476 человек) уже выздоровели. Однако врачам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. С начала пандемии инфекция забрала жизни 5 931 человека. Из них 28 скончались за минувшие сутки, сообщили в областном правительстве.