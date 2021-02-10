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Медики вылечили от коронавируса еще 398 жителей Ростовской области

Медики вылечили от коронавируса еще 398 жителей Ростовской области
В Ростовской области инфекцию побороли еще 398 человек. С начала пандемии по 12 февраля от коронавируса выздоровели 58 234 дончанина.

Число новых зараженных снижается уже несколько недель подряд. За последние 24 часа вирус подхватили 345 человек. А общее количество пациентов с COVID-19 за период пандемии достигло 68 007, сообщили в региональном правительстве.

Стационарное лечение получают 2 064 человека, из которых 180 подключены к неинвазивным, а 32 - к инвазивным аппаратам ИВЛ. Последние находятся в тяжелом состоянии. Чтобы обеспечить их организмы кислородом, пациентов вводят в медикаментозную кому и вставляют в трахею специальную трубку. В основном тяжело переносят болезнь люди пенсионного возраста с ослабленной иммунной системой и хроническими заболеваниями. Некоторых из них врачам не удается спасти. Инфекция забрала жизни 2 909 пациентов ковидных госпиталей, из которых 25 скончались за прошедшие сутки.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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