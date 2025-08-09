Новости
Подробности ночного пожара в ЖК «Левобережье» в Ростове

Ростове произошел пожар в ЖК «Левобережье». Происшествие случилось 8 августа около 23:00.

Горожане услышали громкий взрыв. Затем на 18-м этаже многоэтажки вспыхнуло пламя. На место приехали оперативные службы, в том числе и саперы.

Жителей дома вывели на улицу. К сожалению, этой ночью наблюдались перебои с интернетом. Многие люди не смогли вызвать такси до отеля и остались ждать на улице. Спустя несколько часов их пустили домой.

Пожар быстро потушили. Также, как сообщает источник DonDay, помещение, куда прилетел БПЛА, было нежилым. В результате происшествия жители дома не пострадали.
Фото: Дондей
