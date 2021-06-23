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В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 102 человека

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 102 человека
В Ростовской области продолжает снижаться ежедневное число выздоровевших от COVID-19. За сутки с 23 по 24 июня медики вылечили 102 человек, болевших коронавирусом. Это меньше на 20 человек по сравнению с предыдущим днем и на 188 (на 65%) меньше, чем две недели назад. Именно тогда прирост выздоровевших стал снижаться.

Число зараженных, напротив, снова набирает обороты. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 181 человека. Всего за период пандемии вирус подхватили 98 054 жителя региона, из которых уже 89 758 выздоровели.

Стационарное лечение сейчас получают 1 209 пациентов ковидных госпиталей, среди которых 154 находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

К сожалению, медики смогли спасти не всех. Опасная инфекция унесла жизни 4 636 человек, сообщили в областном правительстве. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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