На Дону медики вылечили от коронавируса еще 204 человека

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 204 человека. По данным на 14 июля, всего с начала пандемии инфекцию побороли 92 144 человека.Стационарное лечение получают 2 449 пациентов. Из них 259 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Растет и число инфицированных. За последние сутки вирус подхватили 318 жителей донского региона. Всего за период пандемии количество пациентов с COVID-19 увеличилось до 103 368. Большинство из них уже выздоровели. Однако врачи смогли спасти не всех.За прошедшие сутки коронавирус забрал жизни 13 женщин от 57 до 86 лет и 11 мужчин - от 39 до 84 лет. По информации областного правительства, все они страдали различными хроническими заболеваниями. Общее число умерших пациентов ковидных госпиталей составило 4 878 человек.