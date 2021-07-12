Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону медики вылечили от коронавируса еще 204 человека

На Дону медики вылечили от коронавируса еще 204 человека
В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 204 человека. По данным на 14 июля, всего с начала пандемии инфекцию побороли 92 144 человека.

Стационарное лечение получают 2 449 пациентов. Из них 259 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Растет и число инфицированных. За последние сутки вирус подхватили 318 жителей донского региона. Всего за период пандемии количество пациентов с COVID-19 увеличилось до 103 368. Большинство из них уже выздоровели. Однако врачи смогли спасти не всех.

За прошедшие сутки коронавирус забрал жизни 13 женщин от 57 до 86 лет и 11 мужчин - от 39 до 84 лет. По информации областного правительства, все они страдали различными хроническими заболеваниями. Общее число умерших пациентов ковидных госпиталей составило 4 878 человек.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.