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В Ростовской области коронавирусом заразились ещё 304 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились ещё 304 человека
В Ростовской области специалисты зарегистрировали ещё 304 случая заражения коронавирусной инфекцией. Информация появилась на портале регионального правительства 24 февраля.

За весь период пандемии на Дону ковидный диагноз подтвердился у 71 883 жителей. Из них 3 061 человек не смог справиться с болезнью.

Большинство новых инфицированных пришлось на возраст от 18 до 45 лет - 103 человека. У 102 дончан 46-летнего - 65-летнего возрастов тест на COVID-19 также оказался положительным. С вирусом столкнулись и пенсионеры - 63 человека в возрасте 66-79 лет и 17 дончан старше 80 лет. Среди заражённых оказались и дети - 19 человек.

Добавим, Ростовская область по-прежнему занимает шестую позицию по эпидситуации среди регионов России. По количеству заражений лидируют также Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Свердловская области.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 в Ростовской области COVID-19 на Дону

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