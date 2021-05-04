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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 207 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 207 человек
В Ростовской области положительные тесты на COVID-19 получили еще 207 человек. За все время пандемии коронавирусом заразились 89 908 дончан.

Большинству заразившихся – от 18 до 45 лет. Это жители 37-ми городов и районов региона.

Коэффициент распространения инфекции держится ниже единицы. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 2 141.

Все еще лечатся в Ростовской области чуть больше пяти тысяч человек. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 174 пациента.

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