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Число заразившихся COVID-19 в Ростовской области превысило 80 тысяч

Число заразившихся COVID-19 в Ростовской области превысило 80 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в Ростовской области 28 марта перевалило за 80 тысяч. В минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 243 жителя региона.

Новые заболевшие – жители 50-ти городов и районов. Большинству из них (83 человека) – от 46 до 65 лет. Жертвами инфекции за последние сутки стали 13 человек.

Динамика распространения коронавируса в Ростовской области стабильная. В целом динамика распространения COVID-19 в регионе стабильная. Показатель заболевших на 100 тысяч человек – 1 908. Коэффициент распространения коронавируса несколько недель не превышает единицу.

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