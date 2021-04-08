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В Ростовской области выявили еще 240 случаев COVID-19

В Ростовской области выявили еще 240 случаев COVID-19
В Ростовской области коронавирусом заразились еще 240 человек, сообщает 10 апреля правительство. За все время пандемии положительные тесты на COVID-19 получили 83 243 дончанина.

Новые заболевшие – жители сорока городов и районов региона. Большинству из них - от 46 до 65 лет.

Лечатся в ковидных госпиталях сейчас 2 005 дончан. В тяжелом состоянии находятся 197 пациентов.

Умерли в минувшие сутки 25 жителей региона в возрасте от 49 до 92 лет. Все жертвы инфекции имели хронические заболевания, преимущественно сердечно-сосудистой системы организма.

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